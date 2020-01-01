Tokenomika Visa (VON) Odkryj kluczowe informacje o Visa (VON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Visa (VON) Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://app.ondo.finance/assets/von Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaC37c20C1d0E5285035e056101a64e263Ff94a41

Tokenomika i analiza cenowa Visa (VON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Visa (VON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 98.85K $ 98.85K $ 98.85K Całkowita podaż: $ 4.66K $ 4.66K $ 4.66K Podaż w obiegu: $ 291.55 $ 291.55 $ 291.55 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Historyczne maksimum: $ 348.39 $ 348.39 $ 348.39 Historyczne minimum: $ 335.8857120327698 $ 335.8857120327698 $ 335.8857120327698 Aktualna cena: $ 339.05 $ 339.05 $ 339.05 Dowiedz się więcej o cenie Visa (VON)

Tokenomika Visa (VON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Visa (VON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVON tokenomikę, poznaj cenę tokena VONna żywo!

Jak kupić VON Chcesz dodać Visa (VON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VON na MEXC już teraz!

Historia ceny Visa (VON) Analiza historii ceny VON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VON już teraz!

Prognoza ceny VON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VON? Nasza strona z prognozami cen VON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VON już teraz!

