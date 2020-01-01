Tokenomika Chainbase (C) Odkryj kluczowe informacje o Chainbase (C), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chainbase (C) Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all. Oficjalna strona internetowa: https://chainbase.com/ Biała księga: https://github.com/chainbase-labs/chainbase-docs/blob/main/pdf/Chainbase_litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xba12bc7b210e61e5d3110b997a63ea216e0e18f7

Tokenomika i analiza cenowa Chainbase (C) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chainbase (C), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 207.18M $ 207.18M $ 207.18M Historyczne maksimum: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.20718 $ 0.20718 $ 0.20718 Dowiedz się więcej o cenie Chainbase (C)

Tokenomika Chainbase (C): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chainbase (C) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów C, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów C. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszC tokenomikę, poznaj cenę tokena Cna żywo!

Jak kupić C Chcesz dodać Chainbase (C) do swojego portfolio?

Historia ceny Chainbase (C) Analiza historii ceny C pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny C już teraz!

Prognoza ceny C Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać C? Nasza strona z prognozami cen C łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena C już teraz!

