Tokenomika OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Odkryj kluczowe informacje o OFFICIAL TRUMP (TRUMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OFFICIAL TRUMP (TRUMP) the official Trump memecoin the official Trump memecoin Oficjalna strona internetowa: https://gettrumpmemes.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN Kup TRUMP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OFFICIAL TRUMP (TRUMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.56B $ 7.56B $ 7.56B Historyczne maksimum: $ 78 $ 78 $ 78 Historyczne minimum: $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 Aktualna cena: $ 7.565 $ 7.565 $ 7.565 Dowiedz się więcej o cenie OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Szczegółowa struktura tokenów OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Zanurz się głębiej w to, jak tokeny TRUMP są wydawane, przydzielane i odblokowywane. W tej sekcji podkreślono kluczowe aspekty struktury ekonomicznej tokena: użyteczność, zachęty i uprawnienia. The OFFICIAL TRUMP token (often referred to as $TRUMP) is a meme coin launched by President Donald Trump, primarily on the Solana blockchain, with additional bridged versions on Ethereum, Base, and BNB Smart Chain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply : 200 million $TRUMP tokens were made available on day one.

: 200 million $TRUMP tokens were made available on day one. Total Supply : The supply is set to grow to a maximum of 1 billion $TRUMP over three years.

: The supply is set to grow to a maximum of 1 billion $TRUMP over three years. Bridging: $TRUMP exists natively on Solana and is bridged to Ethereum (ERC-20), Base, and BNB Smart Chain. Bridging uses a lock/mint and burn/unlock mechanism, where tokens are locked on the origin chain and minted on the destination chain, and vice versa for redemptions. Allocation Mechanism Group/Entity Allocation (%) Unlocking Schedule CIC Digital LLC & Fight Fight Fight LLC 80% 3-year unlocking schedule Public/Other 20% Freely tradeable Details: The majority (80%) of tokens are controlled by entities affiliated with the Trump Organization and are subject to a lock-up and gradual release schedule. The remaining 20% are available for public trading from launch. Usage and Incentive Mechanism Primary Use : $TRUMP is a meme token with no inherent utility beyond trading and holding for speculative purposes.

: $TRUMP is a meme token with no inherent utility beyond trading and holding for speculative purposes. Community Engagement : The token is positioned as a symbol of support for Trump and his ideals, with a strong focus on community and meme culture.

: The token is positioned as a symbol of support for Trump and his ideals, with a strong focus on community and meme culture. No Direct Incentives : There are no mechanisms for earning fees, dividends, or additional tokens by holding $TRUMP. Users do not receive staking rewards, governance rights, or other forms of compensation.

: There are no mechanisms for earning fees, dividends, or additional tokens by holding $TRUMP. Users do not receive staking rewards, governance rights, or other forms of compensation. Acquisition: $TRUMP can be purchased on both centralized (e.g., MEXC, XT.COM, BingX, BitMart) and decentralized exchanges (e.g., Uniswap, PancakeSwap, Moonshot). Locking Mechanism Entity Lockups : The 80% of tokens controlled by CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC are locked and distributed across six entities, labeled “Creators and CIC Digital 1-6.”

: The 80% of tokens controlled by CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC are locked and distributed across six entities, labeled “Creators and CIC Digital 1-6.” Lock-up Periods : These locked tokens have periods ranging from 3 to 12 months.

: These locked tokens have periods ranging from 3 to 12 months. Unlocking Structure: After the initial lock-up, an initial unlock of either 10% or 25% occurs, followed by gradual daily releases over two years. Unlocking Time Initial Unlock : After 3–12 months, a portion (10% or 25%) of the locked tokens is released.

: After 3–12 months, a portion (10% or 25%) of the locked tokens is released. Ongoing Unlocks: The remaining locked tokens are released gradually on a daily basis over the subsequent two years. Summary Table Mechanism Details Issuance 200M at launch, up to 1B over 3 years; bridged across Solana, Ethereum, Base, BNB Chain Allocation 80% to CIC Digital LLC & Fight Fight Fight LLC (locked); 20% public Usage/Incentives Meme token, speculative trading, no direct rewards or governance Locking 80% locked, 3–12 month lock-up, then daily unlocks over 2 years Unlocking Initial 10–25% unlock after lock-up, then gradual daily release Additional Notes No Superuser Functions : The token contracts do not allow for minting, pausing, freezing, or forced transfers after deployment. Ownership has been renounced, and the contracts are immutable.

: The token contracts do not allow for minting, pausing, freezing, or forced transfers after deployment. Ownership has been renounced, and the contracts are immutable. Community Focus : The project emphasizes community engagement and meme culture rather than investment or utility.

: The project emphasizes community engagement and meme culture rather than investment or utility. Not a Security: The token is explicitly marketed as not being an investment contract or security. This structure ensures that the majority of tokens are subject to a long-term vesting schedule, aligning incentives for the core team and affiliated entities, while allowing for active trading and community participation from the outset.

Tokenomika OFFICIAL TRUMP (TRUMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OFFICIAL TRUMP (TRUMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRUMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRUMP tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUMPna żywo!

