Tokenomika Ubix.Network (UBX)

Odkryj kluczowe informacje o Ubix.Network (UBX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Ubix.Network (UBX)

UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network.

Oficjalna strona internetowa:
https://ubix.network/
Biała księga:
https://ubix.wiki/index.php/Main_Page
Block Explorer:
https://explorer.ubikiri.com/

Tokenomika i analiza cenowa Ubix.Network (UBX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ubix.Network (UBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 160.18K
$ 160.18K
Całkowita podaż:
$ 1.00T
$ 1.00T
Podaż w obiegu:
$ 45.56B
$ 45.56B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.52M
$ 3.52M
Historyczne maksimum:
$ 0.000063503
$ 0.000063503
Historyczne minimum:
$ 0.000002672007295277
$ 0.000002672007295277
Aktualna cena:
$ 0.000003516
$ 0.000003516

Tokenomika Ubix.Network (UBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ubix.Network (UBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów UBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów UBX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszUBX tokenomikę, poznaj cenę tokena UBXna żywo!

Jak kupić UBX

Chcesz dodać Ubix.Network (UBX) do swojego portfolio?

Historia ceny Ubix.Network (UBX)

Analiza historii ceny UBX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny UBX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UBX? Nasza strona z prognozami cen UBX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.