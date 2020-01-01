Tokenomika Ubix.Network (UBX) Odkryj kluczowe informacje o Ubix.Network (UBX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ubix.Network (UBX) UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network. UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network. Oficjalna strona internetowa: https://ubix.network/ Biała księga: https://ubix.wiki/index.php/Main_Page Block Explorer: https://explorer.ubikiri.com/ Kup UBX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ubix.Network (UBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ubix.Network (UBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 160.18K $ 160.18K $ 160.18K Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 45.56B $ 45.56B $ 45.56B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Historyczne maksimum: $ 0.000063503 $ 0.000063503 $ 0.000063503 Historyczne minimum: $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 Aktualna cena: $ 0.000003516 $ 0.000003516 $ 0.000003516 Dowiedz się więcej o cenie Ubix.Network (UBX)

Tokenomika Ubix.Network (UBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ubix.Network (UBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUBX tokenomikę, poznaj cenę tokena UBXna żywo!

