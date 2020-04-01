Tokenomika Trust Wallet (TWT) Odkryj kluczowe informacje o Trust Wallet (TWT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Oficjalna strona internetowa: https://trustwallet.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD

Tokenomika i analiza cenowa Trust Wallet (TWT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trust Wallet (TWT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 504.87M $ 504.87M $ 504.87M Całkowita podaż: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Podaż w obiegu: $ 429.86M $ 429.86M $ 429.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B Historyczne maksimum: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 Historyczne minimum: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 Aktualna cena: $ 1.1745 $ 1.1745 $ 1.1745 Dowiedz się więcej o cenie Trust Wallet (TWT)

Tokenomika Trust Wallet (TWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trust Wallet (TWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TWT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTWT tokenomikę, poznaj cenę tokena TWTna żywo!

Historia ceny Trust Wallet (TWT) Analiza historii ceny TWT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TWT już teraz!

Prognoza ceny TWT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TWT? Nasza strona z prognozami cen TWT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TWT już teraz!

