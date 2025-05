TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

NazwaTWT

PozycjaNo.152

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.57%

Podaż w obiegu416,649,900

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999,668,148

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2020-04-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.7177649227203773,2022-12-11

Najniższa cena0.00647761834255,2020-07-31

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

