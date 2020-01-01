Tokenomika Across Protocol (ACX) Odkryj kluczowe informacje o Across Protocol (ACX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Across Protocol (ACX) Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Oficjalna strona internetowa: https://across.to/ Biała księga: https://docs.across.to/v2/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Kup ACX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Across Protocol (ACX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Across Protocol (ACX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 68.40M $ 68.40M $ 68.40M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 611.39M $ 611.39M $ 611.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 111.88M $ 111.88M $ 111.88M Historyczne maksimum: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Historyczne minimum: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Aktualna cena: $ 0.11188 $ 0.11188 $ 0.11188 Dowiedz się więcej o cenie Across Protocol (ACX)

Tokenomika Across Protocol (ACX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Across Protocol (ACX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACX tokenomikę, poznaj cenę tokena ACXna żywo!

Jak kupić ACX Chcesz dodać Across Protocol (ACX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ACX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ACX na MEXC już teraz!

Historia ceny Across Protocol (ACX) Analiza historii ceny ACX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACX już teraz!

Prognoza ceny ACX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACX? Nasza strona z prognozami cen ACX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACX już teraz!

