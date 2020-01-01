Tokenomika Pixels (PIXEL) Odkryj kluczowe informacje o Pixels (PIXEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Pixels (PIXEL) Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. Oficjalna strona internetowa: https://www.pixels.xyz/ Biała księga: https://whitepaper.pixels.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31 Kup PIXEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Pixels (PIXEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pixels (PIXEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 83.47M $ 83.47M $ 83.47M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 138.75M $ 138.75M $ 138.75M Historyczne maksimum: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Historyczne minimum: $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 Aktualna cena: $ 0.02775 $ 0.02775 $ 0.02775 Dowiedz się więcej o cenie Pixels (PIXEL)

Tokenomika Pixels (PIXEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pixels (PIXEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIXEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIXEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIXEL tokenomikę, poznaj cenę tokena PIXELna żywo!

Jak kupić PIXEL Chcesz dodać Pixels (PIXEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PIXEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PIXEL na MEXC już teraz!

Historia ceny Pixels (PIXEL) Analiza historii ceny PIXEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PIXEL już teraz!

Prognoza ceny PIXEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIXEL? Nasza strona z prognozami cen PIXEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIXEL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!