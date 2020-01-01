Tokenomika Xai (XAI) Odkryj kluczowe informacje o Xai (XAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Xai (XAI) Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Oficjalna strona internetowa: https://xai.games/ Biała księga: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66

Tokenomika i analiza cenowa Xai (XAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xai (XAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 72.85M $ 72.85M $ 72.85M Całkowita podaż: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Podaż w obiegu: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 104.98M $ 104.98M $ 104.98M Historyczne maksimum: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Historyczne minimum: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Aktualna cena: $ 0.04199 $ 0.04199 $ 0.04199 Dowiedz się więcej o cenie Xai (XAI)

Tokenomika Xai (XAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xai (XAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXAI tokenomikę, poznaj cenę tokena XAIna żywo!

Jak kupić XAI Chcesz dodać Xai (XAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Xai (XAI) Analiza historii ceny XAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny XAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XAI? Nasza strona z prognozami cen XAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

