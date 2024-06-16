Tokenomika TRUST AI (TRT) Odkryj kluczowe informacje o TRUST AI (TRT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TRUST AI (TRT) Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform's advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape. Oficjalna strona internetowa: https://trust-ai.io/ Biała księga: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 Kup TRT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TRUST AI (TRT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRUST AI (TRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Historyczne maksimum: $ 12 $ 12 $ 12 Historyczne minimum: $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 Aktualna cena: $ 0.3836 $ 0.3836 $ 0.3836 Dowiedz się więcej o cenie TRUST AI (TRT)

Tokenomika TRUST AI (TRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TRUST AI (TRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRT tokenomikę, poznaj cenę tokena TRTna żywo!

Jak kupić TRT Chcesz dodać TRUST AI (TRT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRT na MEXC już teraz!

Historia ceny TRUST AI (TRT) Analiza historii ceny TRT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRT już teraz!

Prognoza ceny TRT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRT? Nasza strona z prognozami cen TRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRT już teraz!

