Tokenomika Torum (TORUM)

Odkryj kluczowe informacje o Torum (TORUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:57:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Torum (TORUM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Torum (TORUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 670.99K
$ 670.99K$ 670.99K
Całkowita podaż:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Podaż w obiegu:
$ 194.10M
$ 194.10M$ 194.10M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M
Historyczne maksimum:
$ 0.5
$ 0.5$ 0.5
Historyczne minimum:
$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152
Aktualna cena:
$ 0.003457
$ 0.003457$ 0.003457

Informacje o Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.intro.torum.com/?utm_source=cmc
Biała księga:
https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x443cAb9583B83eAA7A712c9D64525E57E2a7eB3f

Tokenomika Torum (TORUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Torum (TORUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TORUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TORUM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTORUM tokenomikę, poznaj cenę tokena TORUMna żywo!

Jak kupić TORUM

Chcesz dodać Torum (TORUM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TORUM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Torum (TORUM)

Analiza historii ceny TORUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny TORUM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TORUM? Nasza strona z prognozami cen TORUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

