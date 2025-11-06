Prognoza ceny Torum (TORUM) (USD)

2026 $ 0.003419 5.00%

2027 $ 0.003590 10.25%

2028 $ 0.003770 15.76%

2029 $ 0.003958 21.55%

2030 $ 0.004156 27.63%

2031 $ 0.004364 34.01%

2032 $ 0.004582 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.004812 47.75%

2034 $ 0.005052 55.13%

2035 $ 0.005305 62.89%

2036 $ 0.005570 71.03%

2037 $ 0.005849 79.59%

2038 $ 0.006141 88.56%

2039 $ 0.006448 97.99%

2040 $ 0.006771 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Torum na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.003257 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.003257 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.003260 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.003270 0.41% Prognoza ceny Torum (TORUM) na dziś Przewidywana cena dla TORUM w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003257 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Torum (TORUM) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TORUM z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003257 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Torum (TORUM) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TORUM, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003260 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Torum (TORUM) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TORUM wynosi $0.003270 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Torum Aktualna cena $ 0.003257$ 0.003257 $ 0.003257 Zmiana ceny (24H) +1.05% Kapitalizacja rynkowa $ 637.99K$ 637.99K $ 637.99K Podaż w obiegu 194.10M 194.10M 194.10M Wolumen (24H) $ 89.53K$ 89.53K $ 89.53K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TORUM to $ 0.003257. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.05%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 89.53K. Ponadto TORUM ma podaż w obiegu wynoszącą 194.10M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 637.99K. Zobacz na żywo cenę TORUM

Historyczna cena Torum Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Torum, cena Torum wynosi 0.003287USD. Podaż w obiegu Torum (TORUM) wynosi 0.00 TORUM , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $637.99K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000010 $ 0.0033 $ 0.003202

7 D -0.14% $ -0.000570 $ 0.004001 $ 0.003022

30 Dni -0.40% $ -0.002256 $ 0.005642 $ 0.003022 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Torum zanotował zmianę ceny o $0.000010 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Torum osiągnął maksimum na poziomie $0.004001 i minimum na poziomie $0.003022 . Zanotowano zmianę ceny o -0.14% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TORUM do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Torum o -0.40% , co odpowiada około $-0.002256 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TORUM. Sprawdź pełną historię cen Torum, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TORUM

Jak działa moduł przewidywania ceny Torum (TORUM)? Moduł predykcji ceny Torum to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TORUM. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Torum na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TORUM, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Torum. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TORUM. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TORUM, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Torum.

Dlaczego prognoaza ceny TORUM jest ważna?

Prognozy cen TORUM są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w TORUM? Według Twoich prognoz TORUM osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny TORUM na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Torum (TORUM), przewidywana cena TORUM osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 TORUM w 2026 roku? Cena 1 Torum (TORUM) wynosi dziś $0.003257 . Według powyższego modułu prognoz TORUM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena TORUM w 2027 roku? Torum (TORUM) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TORUM do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TORUM w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Torum (TORUM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TORUM w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Torum (TORUM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 TORUM w 2030 roku? Cena 1 Torum (TORUM) wynosi dziś $0.003257 . Według powyższego modułu prognoz TORUM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny TORUM na 2040 rok? Torum (TORUM) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TORUM do 2040 roku. Zarejestruj się teraz