GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Torum to 0.003229 USD. Śledź aktualizacje cen TORUM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TORUM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Torum to 0.003229 USD. Śledź aktualizacje cen TORUM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TORUM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TORUM

Informacje o cenie TORUM

Czym jest TORUM

Biała księga TORUM

Oficjalna strona internetowa TORUM

Tokenomika TORUM

Prognoza cen TORUM

Historia TORUM

Przewodnik zakupowy TORUM

Przelicznik TORUM-fiat

TORUM na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Torum

Cena Torum(TORUM)

Aktualna cena 1 TORUM do USD:

$0.003231
$0.003231$0.003231
+0.24%1D
USD
Torum (TORUM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:41:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Torum (TORUM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.003132
$ 0.003132$ 0.003132
Minimum 24h
$ 0.0033
$ 0.0033$ 0.0033
Maksimum 24h

$ 0.003132
$ 0.003132$ 0.003132

$ 0.0033
$ 0.0033$ 0.0033

$ 2.3939493863553967
$ 2.3939493863553967$ 2.3939493863553967

$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152

-1.68%

+0.24%

-16.59%

-16.59%

Aktualna cena Torum (TORUM) wynosi $ 0.003229. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TORUM wahał się między $ 0.003132 a $ 0.0033, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TORUM w historii to $ 2.3939493863553967, a najniższy to $ 0.002637578225314152.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TORUM zmieniły się o -1.68% w ciągu ostatniej godziny, o +0.24% w ciągu 24 godzin i o -16.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Torum (TORUM)

No.2330

$ 626.74K
$ 626.74K$ 626.74K

$ 87.65K
$ 87.65K$ 87.65K

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

194.10M
194.10M 194.10M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Torum wynosi $ 626.74K, przy $ 87.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TORUM w obiegu wynosi 194.10M, przy całkowitej podaży 800000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.58M.

Historia ceny Torum (TORUM) – USD

Śledź zmiany ceny Torum dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000774+0.24%
30 Dni$ -0.002315-41.76%
60 dni$ -0.002244-41.01%
90 dni$ -0.002724-45.76%
Dzisiejsza zmiana ceny Torum

DziśTORUM odnotował zmianę $ +0.00000774 (+0.24%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Torum

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002315 (-41.76%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Torum

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TORUM o $ -0.002244(-41.01%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Torum

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002724 (-45.76%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Torum (TORUM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Torum.

Co to jest Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Torum. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TORUM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Torum na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Torum będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Torum (w USD)

Jaka będzie wartość Torum (TORUM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Torum (TORUM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Torum.

Sprawdź teraz prognozę ceny Torum!

Tokenomika Torum (TORUM)

Zrozumienie tokenomiki Torum (TORUM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TORUMjuż teraz!

Jak kupić Torum (TORUM)

Szukasz jak kupić Torum? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Torum na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TORUM na lokalne waluty

1 Torum(TORUM) do VND
84.971135
1 Torum(TORUM) do AUD
A$0.00494037
1 Torum(TORUM) do GBP
0.00245404
1 Torum(TORUM) do EUR
0.00277694
1 Torum(TORUM) do USD
$0.003229
1 Torum(TORUM) do MYR
RM0.01349722
1 Torum(TORUM) do TRY
0.1359409
1 Torum(TORUM) do JPY
¥0.494037
1 Torum(TORUM) do ARS
ARS$4.68647373
1 Torum(TORUM) do RUB
0.26264686
1 Torum(TORUM) do INR
0.28618627
1 Torum(TORUM) do IDR
Rp53.81664514
1 Torum(TORUM) do PHP
0.19002665
1 Torum(TORUM) do EGP
￡E.0.15308689
1 Torum(TORUM) do BRL
R$0.01730744
1 Torum(TORUM) do CAD
C$0.00455289
1 Torum(TORUM) do BDT
0.39348594
1 Torum(TORUM) do NGN
4.659447
1 Torum(TORUM) do COP
$12.41921835
1 Torum(TORUM) do ZAR
R.0.05615231
1 Torum(TORUM) do UAH
0.13581174
1 Torum(TORUM) do TZS
T.Sh.7.933653
1 Torum(TORUM) do VES
Bs0.720067
1 Torum(TORUM) do CLP
$3.048176
1 Torum(TORUM) do PKR
Rs0.91264456
1 Torum(TORUM) do KZT
1.69590309
1 Torum(TORUM) do THB
฿0.10478105
1 Torum(TORUM) do TWD
NT$0.09990526
1 Torum(TORUM) do AED
د.إ0.01185043
1 Torum(TORUM) do CHF
Fr0.0025832
1 Torum(TORUM) do HKD
HK$0.02508933
1 Torum(TORUM) do AMD
֏1.23525395
1 Torum(TORUM) do MAD
.د.م0.03006199
1 Torum(TORUM) do MXN
$0.0600594
1 Torum(TORUM) do SAR
ريال0.01210875
1 Torum(TORUM) do ETB
Br0.49507028
1 Torum(TORUM) do KES
KSh0.41731596
1 Torum(TORUM) do JOD
د.أ0.002289361
1 Torum(TORUM) do PLN
0.01191501
1 Torum(TORUM) do RON
лв0.01423989
1 Torum(TORUM) do SEK
kr0.03083695
1 Torum(TORUM) do BGN
лв0.0054893
1 Torum(TORUM) do HUF
Ft1.08571896
1 Torum(TORUM) do CZK
0.06839022
1 Torum(TORUM) do KWD
د.ك0.000991303
1 Torum(TORUM) do ILS
0.01049425
1 Torum(TORUM) do BOB
Bs0.0222801
1 Torum(TORUM) do AZN
0.0054893
1 Torum(TORUM) do TJS
SM0.02986825
1 Torum(TORUM) do GEL
0.00875059
1 Torum(TORUM) do AOA
Kz2.95695675
1 Torum(TORUM) do BHD
.د.ب0.001214104
1 Torum(TORUM) do BMD
$0.003229
1 Torum(TORUM) do DKK
kr0.02092392
1 Torum(TORUM) do HNL
L0.08511644
1 Torum(TORUM) do MUR
0.14859858
1 Torum(TORUM) do NAD
$0.0561846
1 Torum(TORUM) do NOK
kr0.0329358
1 Torum(TORUM) do NZD
$0.00568304
1 Torum(TORUM) do PAB
B/.0.003229
1 Torum(TORUM) do PGK
K0.01372325
1 Torum(TORUM) do QAR
ر.ق0.01175356
1 Torum(TORUM) do RSD
дин.0.32897052
1 Torum(TORUM) do UZS
soʻm38.44047004
1 Torum(TORUM) do ALL
L0.27136516
1 Torum(TORUM) do ANG
ƒ0.00577991
1 Torum(TORUM) do AWG
ƒ0.0058122
1 Torum(TORUM) do BBD
$0.006458
1 Torum(TORUM) do BAM
KM0.0054893
1 Torum(TORUM) do BIF
Fr9.522321
1 Torum(TORUM) do BND
$0.0041977
1 Torum(TORUM) do BSD
$0.003229
1 Torum(TORUM) do JMD
$0.51970755
1 Torum(TORUM) do KHR
12.96785774
1 Torum(TORUM) do KMF
Fr1.375554
1 Torum(TORUM) do LAK
70.19565077
1 Torum(TORUM) do LKR
රු0.98352111
1 Torum(TORUM) do MDL
L0.05505445
1 Torum(TORUM) do MGA
Ar14.5450305
1 Torum(TORUM) do MOP
P0.025832
1 Torum(TORUM) do MVR
0.0497266
1 Torum(TORUM) do MWK
MK5.60589919
1 Torum(TORUM) do MZN
MT0.20649455
1 Torum(TORUM) do NPR
रु0.45832426
1 Torum(TORUM) do PYG
22.900068
1 Torum(TORUM) do RWF
Fr4.691737
1 Torum(TORUM) do SBD
$0.02654238
1 Torum(TORUM) do SCR
0.04426959
1 Torum(TORUM) do SRD
$0.12447795
1 Torum(TORUM) do SVC
$0.02822146
1 Torum(TORUM) do SZL
L0.05637834
1 Torum(TORUM) do TMT
m0.0113015
1 Torum(TORUM) do TND
د.ت0.009567527
1 Torum(TORUM) do TTD
$0.02186033
1 Torum(TORUM) do UGX
Sh11.288584
1 Torum(TORUM) do XAF
Fr1.84053
1 Torum(TORUM) do XCD
$0.0087183
1 Torum(TORUM) do XOF
Fr1.84053
1 Torum(TORUM) do XPF
Fr0.332587
1 Torum(TORUM) do BWP
P0.04355921
1 Torum(TORUM) do BZD
$0.00649029
1 Torum(TORUM) do CVE
$0.31033919
1 Torum(TORUM) do DJF
Fr0.571533
1 Torum(TORUM) do DOP
$0.20723722
1 Torum(TORUM) do DZD
د.ج0.42225633
1 Torum(TORUM) do FJD
$0.00736212
1 Torum(TORUM) do GNF
Fr28.076155
1 Torum(TORUM) do GTQ
Q0.02473414
1 Torum(TORUM) do GYD
$0.67537764
1 Torum(TORUM) do ISK
kr0.410083

Zasoby Torum

Aby lepiej zrozumieć Torum, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Torum
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Torum

Jaka jest dziś wartość Torum (TORUM)?
Aktualna cena TORUM w USD wynosi 0.003229USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TORUM do USD?
Aktualna cena TORUM w USD wynosi $ 0.003229. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Torum?
Kapitalizacja rynkowa dla TORUM wynosi $ 626.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TORUM w obiegu?
W obiegu TORUM znajduje się 194.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TORUM?
TORUM osiąga ATH w wysokości 2.3939493863553967 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TORUM?
TORUM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002637578225314152 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TORUM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TORUM wynosi $ 87.65K USD.
Czy w tym roku TORUM pójdzie wyżej?
TORUM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TORUM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:41:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Torum (TORUM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TORUM do USD

Kwota

TORUM
TORUM
USD
USD

1 TORUM = 0.003229 USD

Handluj TORUM

TORUM/USDT
$0.003231
$0.003231$0.003231
-1.22%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,296.60
$103,296.60$103,296.60

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,410.57
$3,410.57$3,410.57

+0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.63
$161.63$161.63

+0.69%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,296.60
$103,296.60$103,296.60

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,410.57
$3,410.57$3,410.57

+0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.63
$161.63$161.63

+0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3540
$2.3540$2.3540

+3.40%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0900
$1.0900$1.0900

+0.44%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011746
$0.000011746$0.000011746

+522.13%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000639
$0.0000000639$0.0000000639

+323.17%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1981
$0.1981$0.1981

+296.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4756
$1.4756$1.4756

+81.90%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%