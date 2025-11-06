Cena Torum(TORUM)
Aktualna cena Torum (TORUM) wynosi $ 0.003229. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TORUM wahał się między $ 0.003132 a $ 0.0033, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TORUM w historii to $ 2.3939493863553967, a najniższy to $ 0.002637578225314152.
Pod względem krótkoterminowych wyniki TORUM zmieniły się o -1.68% w ciągu ostatniej godziny, o +0.24% w ciągu 24 godzin i o -16.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Torum wynosi $ 626.74K, przy $ 87.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TORUM w obiegu wynosi 194.10M, przy całkowitej podaży 800000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.58M.
Śledź zmiany ceny Torum dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Dzisiaj
|$ +0.00000774
|+0.24%
|30 Dni
|$ -0.002315
|-41.76%
|60 dni
|$ -0.002244
|-41.01%
|90 dni
|$ -0.002724
|-45.76%
DziśTORUM odnotował zmianę $ +0.00000774 (+0.24%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002315 (-41.76%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TORUM o $ -0.002244(-41.01%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002724 (-45.76%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.
Torum jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Torum. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TORUM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Torum na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Torum będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Zrozumienie tokenomiki Torum (TORUM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TORUMjuż teraz!
Szukasz jak kupić Torum? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Torum na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć Torum, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
