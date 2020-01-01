Tokenomika Swingby (SWINGBY) Odkryj kluczowe informacje o Swingby (SWINGBY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Swingby (SWINGBY) Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Oficjalna strona internetowa: https://swingby.network Biała księga: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a Kup SWINGBY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Swingby (SWINGBY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Swingby (SWINGBY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 659.42K $ 659.42K $ 659.42K Całkowita podaż: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M Podaż w obiegu: $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 685.52K $ 685.52K $ 685.52K Historyczne maksimum: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Historyczne minimum: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Aktualna cena: $ 0.0007411 $ 0.0007411 $ 0.0007411 Dowiedz się więcej o cenie Swingby (SWINGBY)

Tokenomika Swingby (SWINGBY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Swingby (SWINGBY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWINGBY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWINGBY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWINGBY tokenomikę, poznaj cenę tokena SWINGBYna żywo!

Historia ceny Swingby (SWINGBY) Analiza historii ceny SWINGBY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SWINGBY już teraz!

Prognoza ceny SWINGBY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWINGBY? Nasza strona z prognozami cen SWINGBY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWINGBY już teraz!

