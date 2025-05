SWINGBY

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

NazwaSWINGBY

PozycjaNo.2738

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu889,788,091.4323165

Maksymalna podaż925,000,000

Całkowita podaż889,788,091.4323165

Wskaźnik obrotu0.9619%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.13198303,2021-02-19

Najniższa cena0.000076774813080801,2024-08-06

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

