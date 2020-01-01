Tokenomika Spectral (SPEC) Odkryj kluczowe informacje o Spectral (SPEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Spectral (SPEC) Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more. Oficjalna strona internetowa: https://www.spectrallabs.xyz/ Biała księga: https://www.spectrallabs.xyz/whitepaper.html Block Explorer: https://ethplorer.io/address/0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389#

Tokenomika i analiza cenowa Spectral (SPEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spectral (SPEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.03M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 14.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.63M Historyczne maksimum: $ 18.642 Historyczne minimum: $ 0.36172142289873965 Aktualna cena: $ 0.3563

Tokenomika Spectral (SPEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spectral (SPEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić SPEC Chcesz dodać Spectral (SPEC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPEC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Spectral (SPEC) Analiza historii ceny SPEC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SPEC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPEC? Nasza strona z prognozami cen SPEC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

