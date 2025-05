SPEC

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

NazwaSPEC

PozycjaNo.956

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)24.20%

Podaż w obiegu14,104,697

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.141%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum18.579969338127004,2024-11-30

Najniższa cena0.9419900604014138,2025-05-08

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieSpectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.