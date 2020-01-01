Tokenomika The Unfettered Souls (SOULS) Odkryj kluczowe informacje o The Unfettered Souls (SOULS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o The Unfettered Souls (SOULS) The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://theunfettered.io/ Biała księga: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7

Tokenomika i analiza cenowa The Unfettered Souls (SOULS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla The Unfettered Souls (SOULS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 439.53K $ 439.53K $ 439.53K Całkowita podaż: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Podaż w obiegu: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 864.00K $ 864.00K $ 864.00K Historyczne maksimum: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Historyczne minimum: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Aktualna cena: $ 0.000384 $ 0.000384 $ 0.000384 Dowiedz się więcej o cenie The Unfettered Souls (SOULS)

Tokenomika The Unfettered Souls (SOULS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki The Unfettered Souls (SOULS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOULS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOULS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOULS tokenomikę, poznaj cenę tokena SOULSna żywo!

Jak kupić SOULS Chcesz dodać The Unfettered Souls (SOULS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOULS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SOULS na MEXC już teraz!

Historia ceny The Unfettered Souls (SOULS) Analiza historii ceny SOULS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOULS już teraz!

Prognoza ceny SOULS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOULS? Nasza strona z prognozami cen SOULS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOULS już teraz!

