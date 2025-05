SOULS

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

NazwaSOULS

PozycjaNo.2254

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu1,144,598,660

Maksymalna podaż2,250,000,000

Całkowita podaż2,250,000,000

Wskaźnik obrotu0.5087%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.01715161352679461,2023-05-23

Najniższa cena0.000392879114045994,2025-04-09

Publiczny blockchainMATIC

Zastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.