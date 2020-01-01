Tokenomika SOON (SOON) Odkryj kluczowe informacje o SOON (SOON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SOON (SOON) SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. Oficjalna strona internetowa: https://soo.network/ Biała księga: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Block Explorer: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Kup SOON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SOON (SOON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOON (SOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 98.83M $ 98.83M $ 98.83M Całkowita podaż: $ 972.81M $ 972.81M $ 972.81M Podaż w obiegu: $ 288.90M $ 288.90M $ 288.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 332.80M $ 332.80M $ 332.80M Historyczne maksimum: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 Historyczne minimum: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 Aktualna cena: $ 0.3421 $ 0.3421 $ 0.3421 Dowiedz się więcej o cenie SOON (SOON)

Tokenomika SOON (SOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOON (SOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOON tokenomikę, poznaj cenę tokena SOONna żywo!

Historia ceny SOON (SOON) Analiza historii ceny SOON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOON już teraz!

Prognoza ceny SOON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOON? Nasza strona z prognozami cen SOON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOON już teraz!

