Informacje o SNEK (SNEK) SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Oficjalna strona internetowa: https://www.snek.com Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b Kup SNEK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SNEK (SNEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SNEK (SNEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 273.88M $ 273.88M $ 273.88M Całkowita podaż: $ 75.29B $ 75.29B $ 75.29B Podaż w obiegu: $ 74.64B $ 74.64B $ 74.64B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 281.51M $ 281.51M $ 281.51M Historyczne maksimum: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 Historyczne minimum: $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 Aktualna cena: $ 0.0036695 $ 0.0036695 $ 0.0036695 Dowiedz się więcej o cenie SNEK (SNEK)

Tokenomika SNEK (SNEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SNEK (SNEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNEK tokenomikę, poznaj cenę tokena SNEKna żywo!

Jak kupić SNEK Chcesz dodać SNEK (SNEK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNEK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNEK na MEXC już teraz!

Historia ceny SNEK (SNEK) Analiza historii ceny SNEK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNEK już teraz!

Prognoza ceny SNEK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNEK? Nasza strona z prognozami cen SNEK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNEK już teraz!

