Informacje o SinVerse (SIN) The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Oficjalna strona internetowa: https://sinverse.com/ Biała księga: https://sinverse.com/documents Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010

Tokenomika i analiza cenowa SinVerse (SIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SinVerse (SIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 835.94M $ 835.94M $ 835.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Historyczne maksimum: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Historyczne minimum: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Aktualna cena: $ 0.001221 $ 0.001221 $ 0.001221 Dowiedz się więcej o cenie SinVerse (SIN)

Tokenomika SinVerse (SIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SinVerse (SIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIN tokenomikę, poznaj cenę tokena SINna żywo!

Jak kupić SIN Chcesz dodać SinVerse (SIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SIN na MEXC już teraz!

Historia ceny SinVerse (SIN) Analiza historii ceny SIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SIN już teraz!

Prognoza ceny SIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIN? Nasza strona z prognozami cen SIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIN już teraz!

