SIN

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

NazwaSIN

PozycjaNo.1944

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,03%

Podaż w obiegu790 944 168,6165829

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż1 000 000 000

Wskaźnik obrotu0.7909%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.7442633227281465,2021-10-30

Najniższa cena0.001224907723315653,2025-04-07

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

