Informacje o Sidus Heroes (SIDUS) SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level! Oficjalna strona internetowa: https://sidusheroes.com/ Biała księga: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Kup SIDUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sidus Heroes (SIDUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sidus Heroes (SIDUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.11M $ 7.11M $ 7.11M Całkowita podaż: $ 18.89B $ 18.89B $ 18.89B Podaż w obiegu: $ 14.97B $ 14.97B $ 14.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.25M $ 14.25M $ 14.25M Historyczne maksimum: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Historyczne minimum: $ 0.000404514093510917 $ 0.000404514093510917 $ 0.000404514093510917 Aktualna cena: $ 0.000475 $ 0.000475 $ 0.000475 Dowiedz się więcej o cenie Sidus Heroes (SIDUS)

Tokenomika Sidus Heroes (SIDUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sidus Heroes (SIDUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIDUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIDUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIDUS tokenomikę, poznaj cenę tokena SIDUSna żywo!

Jak kupić SIDUS Chcesz dodać Sidus Heroes (SIDUS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIDUS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SIDUS na MEXC już teraz!

Historia ceny Sidus Heroes (SIDUS) Analiza historii ceny SIDUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SIDUS już teraz!

Prognoza ceny SIDUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIDUS? Nasza strona z prognozami cen SIDUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIDUS już teraz!

