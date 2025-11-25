Tokenomika Naoris Protocol (NAORIS)

Odkryj kluczowe informacje o Naoris Protocol (NAORIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
2025-11-25
USD

Tokenomika i analiza cenowa Naoris Protocol (NAORIS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Naoris Protocol (NAORIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 106.08M
$ 106.08M$ 106.08M
Historyczne maksimum:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.02652
$ 0.02652$ 0.02652

Informacje o Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.naorisprotocol.com/
Biała księga:
https://docsend.com/view/3hsk5mtu59ek5mqb
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1b379a79c91a540b2bcd612b4d713f31de1b80cc

Tokenomika Naoris Protocol (NAORIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Naoris Protocol (NAORIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NAORIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAORIS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNAORIS tokenomikę, poznaj cenę tokena NAORISna żywo!

Jak kupić NAORIS

Chcesz dodać Naoris Protocol (NAORIS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NAORIS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Naoris Protocol (NAORIS)

Analiza historii ceny NAORIS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NAORIS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAORIS? Nasza strona z prognozami cen NAORIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności