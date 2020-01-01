Tokenomika Secretum (SER) Odkryj kluczowe informacje o Secretum (SER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Secretum (SER) Secretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp. Secretum is the World's first and only decentralized, encrypted messaging and OTC trading on the Solana blockchain DApp. Oficjalna strona internetowa: https://secretum.io/ Biała księga: https://secretum.io/files/Secretum-litepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HNpdP2rL6FR6jM3bDxFX2Zo32D1YG2ZCztf9zzCrKMEX Kup SER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Secretum (SER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Secretum (SER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.06K $ 20.06K $ 20.06K Historyczne maksimum: $ 3.4004 $ 3.4004 $ 3.4004 Historyczne minimum: $ 0.000500011563513939 $ 0.000500011563513939 $ 0.000500011563513939 Aktualna cena: $ 0.0002006 $ 0.0002006 $ 0.0002006 Dowiedz się więcej o cenie Secretum (SER)

Tokenomika Secretum (SER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Secretum (SER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSER tokenomikę, poznaj cenę tokena SERna żywo!

Historia ceny Secretum (SER) Analiza historii ceny SER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SER już teraz!

Prognoza ceny SER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SER? Nasza strona z prognozami cen SER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SER już teraz!

