Tokenomika HahaYes (RIZO) Odkryj kluczowe informacje o HahaYes (RIZO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HahaYes (RIZO) Tesla's Hedgehog Mascot. Tesla's Hedgehog Mascot. Oficjalna strona internetowa: https://hahayes.co/ Block Explorer: https://solscan.io/token/rizo34MUwbCBqpSTSfnEktdWB4CTByqqYh8zBxL3WAR Kup RIZO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HahaYes (RIZO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HahaYes (RIZO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Całkowita podaż: $ 420.64B $ 420.64B $ 420.64B Podaż w obiegu: $ 420.64B $ 420.64B $ 420.64B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Historyczne maksimum: $ 0.0000693 $ 0.0000693 $ 0.0000693 Historyczne minimum: $ 0.000000846450832096 $ 0.000000846450832096 $ 0.000000846450832096 Aktualna cena: $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 Dowiedz się więcej o cenie HahaYes (RIZO)

Tokenomika HahaYes (RIZO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HahaYes (RIZO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RIZO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIZO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRIZO tokenomikę, poznaj cenę tokena RIZOna żywo!

Jak kupić RIZO Chcesz dodać HahaYes (RIZO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RIZO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RIZO na MEXC już teraz!

Historia ceny HahaYes (RIZO) Analiza historii ceny RIZO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RIZO już teraz!

Prognoza ceny RIZO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIZO? Nasza strona z prognozami cen RIZO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RIZO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!