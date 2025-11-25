Tokenomika Reddit (RDDTON)

Tokenomika Reddit (RDDTON)

Odkryj kluczowe informacje o Reddit (RDDTON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:42:35 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Reddit (RDDTON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Reddit (RDDTON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 502.28K
$ 502.28K
Całkowita podaż:
$ 2.59K
$ 2.59K
Podaż w obiegu:
$ 2.59K
$ 2.59K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 502.28K
$ 502.28K
Historyczne maksimum:
$ 282.45
$ 282.45
Historyczne minimum:
$ 174.7619080052242
$ 174.7619080052242
Aktualna cena:
$ 194.16
$ 194.16

Informacje o Reddit (RDDTON)

Oficjalna strona internetowa:
https://app.ondo.finance/assets/rddton
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xA9431d354cFAD3c6B76E50f0e73b43D48Be80CD0

Tokenomika Reddit (RDDTON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Reddit (RDDTON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RDDTON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RDDTON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRDDTON tokenomikę, poznaj cenę tokena RDDTONna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

