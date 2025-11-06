GiełdaDEX+
Aktualna cena Reddit to 195.36 USD. Śledź aktualizacje cen RDDTON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RDDTON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RDDTON

Informacje o cenie RDDTON

Czym jest RDDTON

Oficjalna strona internetowa RDDTON

Tokenomika RDDTON

Prognoza cen RDDTON

Historia RDDTON

Przewodnik zakupowy RDDTON

Przelicznik RDDTON-fiat

Cena Reddit(RDDTON)

Aktualna cena 1 RDDTON do USD:

$195.36
$195.36$195.36
+1.09%1D
USD
Reddit (RDDTON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:24:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Reddit (RDDTON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 182.59
$ 182.59$ 182.59
Minimum 24h
$ 199.16
$ 199.16$ 199.16
Maksimum 24h

$ 182.59
$ 182.59$ 182.59

$ 199.16
$ 199.16$ 199.16

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 181.20583530076357
$ 181.20583530076357$ 181.20583530076357

-0.14%

+1.09%

-8.72%

-8.72%

Aktualna cena Reddit (RDDTON) wynosi $ 195.36. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RDDTON wahał się między $ 182.59 a $ 199.16, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RDDTON w historii to $ 282.4541904298624, a najniższy to $ 181.20583530076357.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RDDTON zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +1.09% w ciągu 24 godzin i o -8.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Reddit (RDDTON)

No.2495

$ 506.88K
$ 506.88K$ 506.88K

$ 57.32K
$ 57.32K$ 57.32K

$ 505.64K
$ 505.64K$ 505.64K

2.59K
2.59K 2.59K

2,588.26954346
2,588.26954346 2,588.26954346

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Reddit wynosi $ 506.88K, przy $ 57.32K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RDDTON w obiegu wynosi 2.59K, przy całkowitej podaży 2588.26954346. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 505.64K.

Historia ceny Reddit (RDDTON) – USD

Śledź zmiany ceny Reddit dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +2.1065+1.09%
30 Dni$ -10.46-5.09%
60 dni$ -4.64-2.32%
90 dni$ -4.64-2.32%
Dzisiejsza zmiana ceny Reddit

DziśRDDTON odnotował zmianę $ +2.1065 (+1.09%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Reddit

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -10.46 (-5.09%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Reddit

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RDDTON o $ -4.64(-2.32%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Reddit

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -4.64 (-2.32%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Reddit (RDDTON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Reddit.

Co to jest Reddit (RDDTON)



Reddit jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Reddit. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RDDTON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Reddit na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Reddit będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Reddit (w USD)

Jaka będzie wartość Reddit (RDDTON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Reddit (RDDTON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Reddit.

Sprawdź teraz prognozę ceny Reddit!

Tokenomika Reddit (RDDTON)

Zrozumienie tokenomiki Reddit (RDDTON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RDDTONjuż teraz!

Jak kupić Reddit (RDDTON)

Szukasz jak kupić Reddit? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Reddit na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RDDTON na lokalne waluty

1 Reddit(RDDTON) do VND
5,140,898.4
1 Reddit(RDDTON) do AUD
A$298.9008
1 Reddit(RDDTON) do GBP
148.4736
1 Reddit(RDDTON) do EUR
168.0096
1 Reddit(RDDTON) do USD
$195.36
1 Reddit(RDDTON) do MYR
RM816.6048
1 Reddit(RDDTON) do TRY
8,224.656
1 Reddit(RDDTON) do JPY
¥29,890.08
1 Reddit(RDDTON) do ARS
ARS$283,539.6432
1 Reddit(RDDTON) do RUB
15,890.5824
1 Reddit(RDDTON) do INR
17,312.8032
1 Reddit(RDDTON) do IDR
Rp3,255,998.6976
1 Reddit(RDDTON) do PHP
11,493.0288
1 Reddit(RDDTON) do EGP
￡E.9,262.0176
1 Reddit(RDDTON) do BRL
R$1,047.1296
1 Reddit(RDDTON) do CAD
C$275.4576
1 Reddit(RDDTON) do BDT
23,806.5696
1 Reddit(RDDTON) do NGN
281,904.48
1 Reddit(RDDTON) do COP
$751,383.864
1 Reddit(RDDTON) do ZAR
R.3,397.3104
1 Reddit(RDDTON) do UAH
8,216.8416
1 Reddit(RDDTON) do TZS
T.Sh.479,999.52
1 Reddit(RDDTON) do VES
Bs43,565.28
1 Reddit(RDDTON) do CLP
$184,419.84
1 Reddit(RDDTON) do PKR
Rs55,216.5504
1 Reddit(RDDTON) do KZT
102,605.0256
1 Reddit(RDDTON) do THB
฿6,341.3856
1 Reddit(RDDTON) do TWD
NT$6,042.4848
1 Reddit(RDDTON) do AED
د.إ716.9712
1 Reddit(RDDTON) do CHF
Fr156.288
1 Reddit(RDDTON) do HKD
HK$1,517.9472
1 Reddit(RDDTON) do AMD
֏74,734.968
1 Reddit(RDDTON) do MAD
.د.م1,818.8016
1 Reddit(RDDTON) do MXN
$3,633.696
1 Reddit(RDDTON) do SAR
ريال732.6
1 Reddit(RDDTON) do ETB
Br29,952.5952
1 Reddit(RDDTON) do KES
KSh25,248.3264
1 Reddit(RDDTON) do JOD
د.أ138.51024
1 Reddit(RDDTON) do PLN
720.8784
1 Reddit(RDDTON) do RON
лв863.4912
1 Reddit(RDDTON) do SEK
kr1,865.688
1 Reddit(RDDTON) do BGN
лв332.112
1 Reddit(RDDTON) do HUF
Ft65,666.3568
1 Reddit(RDDTON) do CZK
4,137.7248
1 Reddit(RDDTON) do KWD
د.ك59.97552
1 Reddit(RDDTON) do ILS
634.92
1 Reddit(RDDTON) do BOB
Bs1,347.984
1 Reddit(RDDTON) do AZN
332.112
1 Reddit(RDDTON) do TJS
SM1,807.08
1 Reddit(RDDTON) do GEL
529.4256
1 Reddit(RDDTON) do AOA
Kz178,900.92
1 Reddit(RDDTON) do BHD
.د.ب73.45536
1 Reddit(RDDTON) do BMD
$195.36
1 Reddit(RDDTON) do DKK
kr1,265.9328
1 Reddit(RDDTON) do HNL
L5,149.6896
1 Reddit(RDDTON) do MUR
8,990.4672
1 Reddit(RDDTON) do NAD
$3,399.264
1 Reddit(RDDTON) do NOK
kr1,992.672
1 Reddit(RDDTON) do NZD
$343.8336
1 Reddit(RDDTON) do PAB
B/.195.36
1 Reddit(RDDTON) do PGK
K830.28
1 Reddit(RDDTON) do QAR
ر.ق711.1104
1 Reddit(RDDTON) do RSD
дин.19,899.3696
1 Reddit(RDDTON) do UZS
soʻm2,325,713.9136
1 Reddit(RDDTON) do ALL
L16,418.0544
1 Reddit(RDDTON) do ANG
ƒ349.6944
1 Reddit(RDDTON) do AWG
ƒ351.648
1 Reddit(RDDTON) do BBD
$390.72
1 Reddit(RDDTON) do BAM
KM332.112
1 Reddit(RDDTON) do BIF
Fr576,116.64
1 Reddit(RDDTON) do BND
$253.968
1 Reddit(RDDTON) do BSD
$195.36
1 Reddit(RDDTON) do JMD
$31,443.192
1 Reddit(RDDTON) do KHR
784,577.4816
1 Reddit(RDDTON) do KMF
Fr83,223.36
1 Reddit(RDDTON) do LAK
4,246,956.4368
1 Reddit(RDDTON) do LKR
රු59,504.7024
1 Reddit(RDDTON) do MDL
L3,330.888
1 Reddit(RDDTON) do MGA
Ar879,999.12
1 Reddit(RDDTON) do MOP
P1,562.88
1 Reddit(RDDTON) do MVR
3,008.544
1 Reddit(RDDTON) do MWK
MK339,166.4496
1 Reddit(RDDTON) do MZN
MT12,493.272
1 Reddit(RDDTON) do NPR
रु27,729.3984
1 Reddit(RDDTON) do PYG
1,385,493.12
1 Reddit(RDDTON) do RWF
Fr283,858.08
1 Reddit(RDDTON) do SBD
$1,605.8592
1 Reddit(RDDTON) do SCR
2,678.3856
1 Reddit(RDDTON) do SRD
$7,531.128
1 Reddit(RDDTON) do SVC
$1,707.4464
1 Reddit(RDDTON) do SZL
L3,410.9856
1 Reddit(RDDTON) do TMT
m683.76
1 Reddit(RDDTON) do TND
د.ت578.85168
1 Reddit(RDDTON) do TTD
$1,322.5872
1 Reddit(RDDTON) do UGX
Sh682,978.56
1 Reddit(RDDTON) do XAF
Fr111,355.2
1 Reddit(RDDTON) do XCD
$527.472
1 Reddit(RDDTON) do XOF
Fr111,355.2
1 Reddit(RDDTON) do XPF
Fr20,122.08
1 Reddit(RDDTON) do BWP
P2,635.4064
1 Reddit(RDDTON) do BZD
$392.6736
1 Reddit(RDDTON) do CVE
$18,776.0496
1 Reddit(RDDTON) do DJF
Fr34,578.72
1 Reddit(RDDTON) do DOP
$12,538.2048
1 Reddit(RDDTON) do DZD
د.ج25,539.4128
1 Reddit(RDDTON) do FJD
$445.4208
1 Reddit(RDDTON) do GNF
Fr1,698,655.2
1 Reddit(RDDTON) do GTQ
Q1,496.4576
1 Reddit(RDDTON) do GYD
$40,861.4976
1 Reddit(RDDTON) do ISK
kr24,810.72

Zasoby Reddit

Aby lepiej zrozumieć Reddit, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Reddit
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Reddit

Jaka jest dziś wartość Reddit (RDDTON)?
Aktualna cena RDDTON w USD wynosi 195.36USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RDDTON do USD?
Aktualna cena RDDTON w USD wynosi $ 195.36. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Reddit?
Kapitalizacja rynkowa dla RDDTON wynosi $ 506.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RDDTON w obiegu?
W obiegu RDDTON znajduje się 2.59K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RDDTON?
RDDTON osiąga ATH w wysokości 282.4541904298624 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RDDTON?
RDDTON zaliczył cenę ATL w wysokości 181.20583530076357 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RDDTON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RDDTON wynosi $ 57.32K USD.
Czy w tym roku RDDTON pójdzie wyżej?
RDDTON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RDDTON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:24:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Reddit (RDDTON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator RDDTON do USD

Kwota

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 195.36 USD

