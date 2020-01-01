Tokenomika Sign (SIGN) Odkryj kluczowe informacje o Sign (SIGN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sign (SIGN) Oficjalna strona internetowa: https://sign.global/ Biała księga: https://docs.sign.global/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3 Kup SIGN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sign (SIGN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sign (SIGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 116.14M $ 116.14M $ 116.14M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 860.30M $ 860.30M $ 860.30M Historyczne maksimum: $ 0.13387 $ 0.13387 $ 0.13387 Historyczne minimum: $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 Aktualna cena: $ 0.08603 $ 0.08603 $ 0.08603 Dowiedz się więcej o cenie Sign (SIGN)

Tokenomika Sign (SIGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sign (SIGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIGN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIGN tokenomikę, poznaj cenę tokena SIGNna żywo!

Jak kupić SIGN Chcesz dodać Sign (SIGN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIGN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SIGN na MEXC już teraz!

Historia ceny Sign (SIGN) Analiza historii ceny SIGN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SIGN już teraz!

Prognoza ceny SIGN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIGN? Nasza strona z prognozami cen SIGN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIGN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!