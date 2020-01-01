Tokenomika Sign (SIGN)

Odkryj kluczowe informacje o Sign (SIGN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Sign (SIGN)

Oficjalna strona internetowa:
https://sign.global/
Biała księga:
https://docs.sign.global/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3

Tokenomika i analiza cenowa Sign (SIGN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sign (SIGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 116.14M
Całkowita podaż:
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.35B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 860.30M
Historyczne maksimum:
$ 0.13387
Historyczne minimum:
$ 0.06256669755843211
Aktualna cena:
$ 0.08603
Tokenomika Sign (SIGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Sign (SIGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SIGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIGN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSIGN tokenomikę, poznaj cenę tokena SIGNna żywo!

Jak kupić SIGN

Chcesz dodać Sign (SIGN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SIGN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Sign (SIGN)

Analiza historii ceny SIGN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SIGN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIGN? Nasza strona z prognozami cen SIGN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

mc_how_why_title
Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.