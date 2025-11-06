Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

Sprawdź prognozy cen Portal To Bitcoin na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PTB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Portal To Bitcoin
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin
$0.02968
+2.02%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 18:43:13 (UTC+8)

Prognoza ceny Portal To Bitcoin na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Portal To Bitcoin może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02968.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Portal To Bitcoin może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.031164.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PTB na 2027 rok wyniesie $ 0.032722 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PTB na 2028 rok wyniesie $ 0.034358 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PTB w 2029 roku wyniesie $ 0.036076 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PTB w 2030 roku wyniesie $ 0.037880 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Portal To Bitcoin może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.061702.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Portal To Bitcoin może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.100507.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.02968
    0.00%
  • 2026
    $ 0.031164
    5.00%
  • 2027
    $ 0.032722
    10.25%
  • 2028
    $ 0.034358
    15.76%
  • 2029
    $ 0.036076
    21.55%
  • 2030
    $ 0.037880
    27.63%
  • 2031
    $ 0.039774
    34.01%
  • 2032
    $ 0.041762
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.043850
    47.75%
  • 2034
    $ 0.046043
    55.13%
  • 2035
    $ 0.048345
    62.89%
  • 2036
    $ 0.050762
    71.03%
  • 2037
    $ 0.053301
    79.59%
  • 2038
    $ 0.055966
    88.56%
  • 2039
    $ 0.058764
    97.99%
  • 2040
    $ 0.061702
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Portal To Bitcoin na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.02968
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.029684
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.029708
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.029801
    0.41%
Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na dziś

Przewidywana cena dla PTB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.02968. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (PTB) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PTB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.029684. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Portal To Bitcoin (PTB) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PTB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.029708. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Portal To Bitcoin (PTB) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PTB wynosi $0.029801. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Portal To Bitcoin

$ 0.02968
+2.02%

$ 51.59M
1.74B
$ 3.58M
--

Najnowsza cena PTB to $ 0.02968. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.02%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 3.58M.
Ponadto PTB ma podaż w obiegu wynoszącą 1.74B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 51.59M.

Jak kupić Portal To Bitcoin (PTB)

Próbujesz kupić PTB? Teraz możesz kupować PTB za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Portal To Bitcoin i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić PTB teraz

Historyczna cena Portal To Bitcoin

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Portal To Bitcoin, cena Portal To Bitcoin wynosi 0.0297USD. Podaż w obiegu Portal To Bitcoin (PTB) wynosi 0.00 PTB, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $51.59M.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.02%
    $ -0.000660
    $ 0.03142
    $ 0.02879
  • 7 D
    0.02%
    $ 0.000539
    $ 0.03142
    $ 0.02355
  • 30 Dni
    -0.46%
    $ -0.025640
    $ 0.08
    $ 0.02355
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Portal To Bitcoin zanotował zmianę ceny o $-0.000660, co stanowi -0.02% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Portal To Bitcoin osiągnął maksimum na poziomie $0.03142 i minimum na poziomie $0.02355. Zanotowano zmianę ceny o 0.02%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał PTB do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Portal To Bitcoin o -0.46%, co odpowiada około $-0.025640 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PTB.

Sprawdź pełną historię cen Portal To Bitcoin, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen PTB

Jak działa moduł przewidywania ceny Portal To Bitcoin (PTB)?

Moduł predykcji ceny Portal To Bitcoin to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PTB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Portal To Bitcoin na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PTB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Portal To Bitcoin. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PTB.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PTB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Portal To Bitcoin.

Dlaczego prognoaza ceny PTB jest ważna?

Prognozy cen PTB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w PTB?
Według Twoich prognoz PTB osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny PTB na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Portal To Bitcoin (PTB), przewidywana cena PTB osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 PTB w 2026 roku?
Cena 1 Portal To Bitcoin (PTB) wynosi dziś $0.02968. Według powyższego modułu prognoz PTB wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena PTB w 2027 roku?
Portal To Bitcoin (PTB) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PTB do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa PTB w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Portal To Bitcoin (PTB) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa PTB w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Portal To Bitcoin (PTB) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 PTB w 2030 roku?
Cena 1 Portal To Bitcoin (PTB) wynosi dziś $0.02968. Według powyższego modułu prognoz PTB wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny PTB na 2040 rok?
Portal To Bitcoin (PTB) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PTB do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.