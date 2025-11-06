GiełdaDEX+
Aktualna cena Portal To Bitcoin to 0.0306 USD. Śledź aktualizacje cen PTB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PTB łatwo w MEXC już teraz.

Cena Portal To Bitcoin(PTB)

Aktualna cena 1 PTB do USD:

$0.03052
$0.03052$0.03052
+4.91%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:21:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02879
$ 0.02879$ 0.02879
Minimum 24h
$ 0.03113
$ 0.03113$ 0.03113
Maksimum 24h

$ 0.02879
$ 0.02879$ 0.02879

$ 0.03113
$ 0.03113$ 0.03113

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.02361778534168146
$ 0.02361778534168146$ 0.02361778534168146

-0.40%

+4.91%

+6.36%

+6.36%

Aktualna cena Portal To Bitcoin (PTB) wynosi $ 0.0306. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PTB wahał się między $ 0.02879 a $ 0.03113, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PTB w historii to $ 0.08213221598557312, a najniższy to $ 0.02361778534168146.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PTB zmieniły się o -0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +4.91% w ciągu 24 godzin i o +6.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Portal To Bitcoin (PTB)

No.456

$ 53.16M
$ 53.16M$ 53.16M

$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M

$ 257.04M
$ 257.04M$ 257.04M

1.74B
1.74B 1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

20.68%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Portal To Bitcoin wynosi $ 53.16M, przy $ 3.00M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PTB w obiegu wynosi 1.74B, przy całkowitej podaży 5258400000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 257.04M.

Historia ceny Portal To Bitcoin (PTB) – USD

Śledź zmiany ceny Portal To Bitcoin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0014284+4.91%
30 Dni$ -0.02688-46.77%
60 dni$ -0.01447-32.11%
90 dni$ +0.0206+206.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Portal To Bitcoin

DziśPTB odnotował zmianę $ +0.0014284 (+4.91%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Portal To Bitcoin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02688 (-46.77%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Portal To Bitcoin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PTB o $ -0.01447(-32.11%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Portal To Bitcoin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0206 (+206.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Portal To Bitcoin (PTB)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Portal To Bitcoin.

Co to jest Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Portal To Bitcoin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PTB, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Portal To Bitcoin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Portal To Bitcoin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Portal To Bitcoin (w USD)

Jaka będzie wartość Portal To Bitcoin (PTB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Portal To Bitcoin (PTB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Portal To Bitcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Portal To Bitcoin!

Tokenomika Portal To Bitcoin (PTB)

Zrozumienie tokenomiki Portal To Bitcoin (PTB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PTBjuż teraz!

Jak kupić Portal To Bitcoin (PTB)

Szukasz jak kupić Portal To Bitcoin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Portal To Bitcoin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PTB na lokalne waluty

1 Portal To Bitcoin(PTB) do VND
805.239
1 Portal To Bitcoin(PTB) do AUD
A$0.046818
1 Portal To Bitcoin(PTB) do GBP
0.023256
1 Portal To Bitcoin(PTB) do EUR
0.026316
1 Portal To Bitcoin(PTB) do USD
$0.0306
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MYR
RM0.127908
1 Portal To Bitcoin(PTB) do TRY
1.28826
1 Portal To Bitcoin(PTB) do JPY
¥4.6818
1 Portal To Bitcoin(PTB) do ARS
ARS$44.411922
1 Portal To Bitcoin(PTB) do RUB
2.489004
1 Portal To Bitcoin(PTB) do INR
2.711772
1 Portal To Bitcoin(PTB) do IDR
Rp509.999796
1 Portal To Bitcoin(PTB) do PHP
1.800198
1 Portal To Bitcoin(PTB) do EGP
￡E.1.450746
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BRL
R$0.164016
1 Portal To Bitcoin(PTB) do CAD
C$0.043146
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BDT
3.728916
1 Portal To Bitcoin(PTB) do NGN
44.1558
1 Portal To Bitcoin(PTB) do COP
$117.69219
1 Portal To Bitcoin(PTB) do ZAR
R.0.532134
1 Portal To Bitcoin(PTB) do UAH
1.287036
1 Portal To Bitcoin(PTB) do TZS
T.Sh.75.1842
1 Portal To Bitcoin(PTB) do VES
Bs6.8238
1 Portal To Bitcoin(PTB) do CLP
$28.8864
1 Portal To Bitcoin(PTB) do PKR
Rs8.648784
1 Portal To Bitcoin(PTB) do KZT
16.071426
1 Portal To Bitcoin(PTB) do THB
฿0.993276
1 Portal To Bitcoin(PTB) do TWD
NT$0.946458
1 Portal To Bitcoin(PTB) do AED
د.إ0.112302
1 Portal To Bitcoin(PTB) do CHF
Fr0.02448
1 Portal To Bitcoin(PTB) do HKD
HK$0.237762
1 Portal To Bitcoin(PTB) do AMD
֏11.70603
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MAD
.د.م0.284886
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MXN
$0.56916
1 Portal To Bitcoin(PTB) do SAR
ريال0.11475
1 Portal To Bitcoin(PTB) do ETB
Br4.691592
1 Portal To Bitcoin(PTB) do KES
KSh3.954744
1 Portal To Bitcoin(PTB) do JOD
د.أ0.0216954
1 Portal To Bitcoin(PTB) do PLN
0.112914
1 Portal To Bitcoin(PTB) do RON
лв0.135252
1 Portal To Bitcoin(PTB) do SEK
kr0.29223
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BGN
лв0.05202
1 Portal To Bitcoin(PTB) do HUF
Ft10.285578
1 Portal To Bitcoin(PTB) do CZK
0.648108
1 Portal To Bitcoin(PTB) do KWD
د.ك0.0093942
1 Portal To Bitcoin(PTB) do ILS
0.09945
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BOB
Bs0.21114
1 Portal To Bitcoin(PTB) do AZN
0.05202
1 Portal To Bitcoin(PTB) do TJS
SM0.28305
1 Portal To Bitcoin(PTB) do GEL
0.082926
1 Portal To Bitcoin(PTB) do AOA
Kz28.02195
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BHD
.د.ب0.0115056
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BMD
$0.0306
1 Portal To Bitcoin(PTB) do DKK
kr0.198288
1 Portal To Bitcoin(PTB) do HNL
L0.806616
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MUR
1.408212
1 Portal To Bitcoin(PTB) do NAD
$0.53244
1 Portal To Bitcoin(PTB) do NOK
kr0.31212
1 Portal To Bitcoin(PTB) do NZD
$0.053856
1 Portal To Bitcoin(PTB) do PAB
B/.0.0306
1 Portal To Bitcoin(PTB) do PGK
K0.13005
1 Portal To Bitcoin(PTB) do QAR
ر.ق0.111384
1 Portal To Bitcoin(PTB) do RSD
дин.3.116916
1 Portal To Bitcoin(PTB) do UZS
soʻm364.285656
1 Portal To Bitcoin(PTB) do ALL
L2.571624
1 Portal To Bitcoin(PTB) do ANG
ƒ0.054774
1 Portal To Bitcoin(PTB) do AWG
ƒ0.05508
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BBD
$0.0612
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BAM
KM0.05202
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BIF
Fr90.2394
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BND
$0.03978
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BSD
$0.0306
1 Portal To Bitcoin(PTB) do JMD
$4.92507
1 Portal To Bitcoin(PTB) do KHR
122.891436
1 Portal To Bitcoin(PTB) do KMF
Fr13.0356
1 Portal To Bitcoin(PTB) do LAK
665.217378
1 Portal To Bitcoin(PTB) do LKR
රු9.320454
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MDL
L0.52173
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MGA
Ar137.8377
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MOP
P0.2448
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MVR
0.47124
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MWK
MK53.124966
1 Portal To Bitcoin(PTB) do MZN
MT1.95687
1 Portal To Bitcoin(PTB) do NPR
रु4.343364
1 Portal To Bitcoin(PTB) do PYG
217.0152
1 Portal To Bitcoin(PTB) do RWF
Fr44.4618
1 Portal To Bitcoin(PTB) do SBD
$0.251532
1 Portal To Bitcoin(PTB) do SCR
0.419526
1 Portal To Bitcoin(PTB) do SRD
$1.17963
1 Portal To Bitcoin(PTB) do SVC
$0.267444
1 Portal To Bitcoin(PTB) do SZL
L0.534276
1 Portal To Bitcoin(PTB) do TMT
m0.1071
1 Portal To Bitcoin(PTB) do TND
د.ت0.0906678
1 Portal To Bitcoin(PTB) do TTD
$0.207162
1 Portal To Bitcoin(PTB) do UGX
Sh106.9776
1 Portal To Bitcoin(PTB) do XAF
Fr17.442
1 Portal To Bitcoin(PTB) do XCD
$0.08262
1 Portal To Bitcoin(PTB) do XOF
Fr17.442
1 Portal To Bitcoin(PTB) do XPF
Fr3.1518
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BWP
P0.412794
1 Portal To Bitcoin(PTB) do BZD
$0.061506
1 Portal To Bitcoin(PTB) do CVE
$2.940966
1 Portal To Bitcoin(PTB) do DJF
Fr5.4162
1 Portal To Bitcoin(PTB) do DOP
$1.963908
1 Portal To Bitcoin(PTB) do DZD
د.ج4.000338
1 Portal To Bitcoin(PTB) do FJD
$0.069768
1 Portal To Bitcoin(PTB) do GNF
Fr266.067
1 Portal To Bitcoin(PTB) do GTQ
Q0.234396
1 Portal To Bitcoin(PTB) do GYD
$6.400296
1 Portal To Bitcoin(PTB) do ISK
kr3.8862

Zasoby Portal To Bitcoin

Aby lepiej zrozumieć Portal To Bitcoin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Portal To Bitcoin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Portal To Bitcoin

Jaka jest dziś wartość Portal To Bitcoin (PTB)?
Aktualna cena PTB w USD wynosi 0.0306USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PTB do USD?
Aktualna cena PTB w USD wynosi $ 0.0306. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Portal To Bitcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla PTB wynosi $ 53.16M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PTB w obiegu?
W obiegu PTB znajduje się 1.74B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PTB?
PTB osiąga ATH w wysokości 0.08213221598557312 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PTB?
PTB zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02361778534168146 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PTB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PTB wynosi $ 3.00M USD.
Czy w tym roku PTB pójdzie wyżej?
PTB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PTB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:21:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Portal To Bitcoin (PTB)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PTB do USD

Kwota

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.0306 USD

Handluj PTB

PTB/USDT
$0.03052
$0.03052$0.03052
+5.02%

