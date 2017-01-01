Tokenomika Parex (PRX) Odkryj kluczowe informacje o Parex (PRX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Parex (PRX) Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Oficjalna strona internetowa: https://parex.network/ Biała księga: https://docs.parex.network/ Block Explorer: https://scan.parex.network/

Tokenomika i analiza cenowa Parex (PRX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Parex (PRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 217.20K $ 217.20K $ 217.20K Całkowita podaż: $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Podaż w obiegu: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Historyczne maksimum: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Historyczne minimum: $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 Aktualna cena: $ 0.0159 $ 0.0159 $ 0.0159 Dowiedz się więcej o cenie Parex (PRX)

Tokenomika Parex (PRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Parex (PRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRX tokenomikę, poznaj cenę tokena PRXna żywo!

Jak kupić PRX Chcesz dodać Parex (PRX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PRX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PRX na MEXC już teraz!

Historia ceny Parex (PRX) Analiza historii ceny PRX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PRX już teraz!

Prognoza ceny PRX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRX? Nasza strona z prognozami cen PRX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRX już teraz!

