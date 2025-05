PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

NazwaPRX

PozycjaNo.2376

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.61%

Podaż w obiegu13,660,249

Maksymalna podaż77,000,000

Całkowita podaż41,512,309

Wskaźnik obrotu0.1774%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.014024983935393,2022-03-27

Najniższa cena0.023234536345117754,2025-05-30

Publiczny blockchainBSC

