Tokenomika Parcl (PRCL) Odkryj kluczowe informacje o Parcl (PRCL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Parcl (PRCL) Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures. Oficjalna strona internetowa: https://www.parcl.co/ Biała księga: https://docs.parcl.co/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4LLbsb5ReP3yEtYzmXewyGjcir5uXtKFURtaEUVC2AHs Kup PRCL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Parcl (PRCL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Parcl (PRCL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.60M $ 28.60M $ 28.60M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 412.28M $ 412.28M $ 412.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.36M $ 69.36M $ 69.36M Historyczne maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Historyczne minimum: $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 $ 0.04874291631068839 Aktualna cena: $ 0.06936 $ 0.06936 $ 0.06936 Dowiedz się więcej o cenie Parcl (PRCL)

Tokenomika Parcl (PRCL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Parcl (PRCL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRCL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRCL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRCL tokenomikę, poznaj cenę tokena PRCLna żywo!

Jak kupić PRCL Chcesz dodać Parcl (PRCL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PRCL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PRCL na MEXC już teraz!

Historia ceny Parcl (PRCL) Analiza historii ceny PRCL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PRCL już teraz!

Prognoza ceny PRCL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRCL? Nasza strona z prognozami cen PRCL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PRCL już teraz!

