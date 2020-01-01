Tokenomika PIBBLE (PIB) Odkryj kluczowe informacje o PIBBLE (PIB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

Oficjalna strona internetowa: https://pibble.io
Biała księga: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7

Tokenomika i analiza cenowa PIBBLE (PIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PIBBLE (PIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M Całkowita podaż: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Podaż w obiegu: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.29M $ 10.29M $ 10.29M Historyczne maksimum: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Historyczne minimum: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Aktualna cena: $ 0.000343 $ 0.000343 $ 0.000343 Dowiedz się więcej o cenie PIBBLE (PIB)

Tokenomika PIBBLE (PIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PIBBLE (PIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIB tokenomikę, poznaj cenę tokena PIBna żywo!

