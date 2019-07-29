Tokenomika WINK (WIN) Odkryj kluczowe informacje o WINK (WIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WINK (WIN) The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Oficjalna strona internetowa: https://winklink.org/ Biała księga: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7

Tokenomika i analiza cenowa WINK (WIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WINK (WIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.87M $ 48.87M $ 48.87M Całkowita podaż: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Podaż w obiegu: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.87M $ 48.87M $ 48.87M Historyczne maksimum: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 Historyczne minimum: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Aktualna cena: $ 0.00004918 $ 0.00004918 $ 0.00004918 Dowiedz się więcej o cenie WINK (WIN)

Tokenomika WINK (WIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WINK (WIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIN tokenomikę, poznaj cenę tokena WINna żywo!

Jak kupić WIN Chcesz dodać WINK (WIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WIN na MEXC już teraz!

Historia ceny WINK (WIN) Analiza historii ceny WIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WIN już teraz!

Prognoza ceny WIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIN? Nasza strona z prognozami cen WIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIN już teraz!

