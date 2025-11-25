Tokenomika PhyChain (PHYCHAIN)
Tokenomika i analiza cenowa PhyChain (PHYCHAIN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PhyChain (PHYCHAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o PhyChain (PHYCHAIN)
PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.
Tokenomika PhyChain (PHYCHAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki PhyChain (PHYCHAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PHYCHAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHYCHAIN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPHYCHAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena PHYCHAINna żywo!
Jak kupić PHYCHAIN
Chcesz dodać PhyChain (PHYCHAIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PHYCHAIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny PhyChain (PHYCHAIN)
Analiza historii ceny PHYCHAIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny PHYCHAIN
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHYCHAIN? Nasza strona z prognozami cen PHYCHAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup PhyChain (PHYCHAIN)
Kwota
1 PHYCHAIN = 2.668 USD
Handluj PhyChain (PHYCHAIN)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę