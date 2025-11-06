Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

Sprawdź prognozy cen PhyChain na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PHYCHAIN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PhyChain % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $2.228 $2.228 $2.228 +1.27% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PhyChain na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PhyChain może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 2.228. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PhyChain może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 2.3394. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHYCHAIN na 2027 rok wyniesie $ 2.4563 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHYCHAIN na 2028 rok wyniesie $ 2.5791 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHYCHAIN w 2029 roku wyniesie $ 2.7081 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHYCHAIN w 2030 roku wyniesie $ 2.8435 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PhyChain może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 4.6318. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PhyChain może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 7.5447. Rok Cena Wzrost 2025 $ 2.228 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 2.2371 0.41% Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na dziś Przewidywana cena dla PHYCHAIN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $2.228 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PhyChain (PHYCHAIN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PHYCHAIN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $2.2283 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PhyChain (PHYCHAIN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PHYCHAIN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $2.2301 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PhyChain (PHYCHAIN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PHYCHAIN wynosi $2.2371 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PhyChain Aktualna cena $ 2.228$ 2.228 $ 2.228 Zmiana ceny (24H) +1.27% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 69.07K$ 69.07K $ 69.07K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PHYCHAIN to $ 2.228. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.27%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 69.07K. Ponadto PHYCHAIN ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę PHYCHAIN

Jak kupić PhyChain (PHYCHAIN) Próbujesz kupić PHYCHAIN? Teraz możesz kupować PHYCHAIN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PhyChain i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić PHYCHAIN teraz

Historyczna cena PhyChain Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PhyChain, cena PhyChain wynosi 2.228USD. Podaż w obiegu PhyChain (PHYCHAIN) wynosi 0.00 PHYCHAIN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.065000 $ 2.32 $ 2.162

7 D -0.17% $ -0.462999 $ 3.115 $ 2.137

30 Dni -0.22% $ -0.633999 $ 3.359 $ 1.348 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PhyChain zanotował zmianę ceny o $0.065000 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PhyChain osiągnął maksimum na poziomie $3.115 i minimum na poziomie $2.137 . Zanotowano zmianę ceny o -0.17% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PHYCHAIN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PhyChain o -0.22% , co odpowiada około $-0.633999 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PHYCHAIN. Sprawdź pełną historię cen PhyChain, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PHYCHAIN

Jak działa moduł przewidywania ceny PhyChain (PHYCHAIN)? Moduł predykcji ceny PhyChain to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PHYCHAIN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PhyChain na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PHYCHAIN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PhyChain. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PHYCHAIN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PHYCHAIN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PhyChain.

Dlaczego prognoaza ceny PHYCHAIN jest ważna?

Prognozy cen PHYCHAIN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PHYCHAIN? Według Twoich prognoz PHYCHAIN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PHYCHAIN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PhyChain (PHYCHAIN), przewidywana cena PHYCHAIN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PHYCHAIN w 2026 roku? Cena 1 PhyChain (PHYCHAIN) wynosi dziś $2.228 . Według powyższego modułu prognoz PHYCHAIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PHYCHAIN w 2027 roku? PhyChain (PHYCHAIN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PHYCHAIN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PHYCHAIN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PhyChain (PHYCHAIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PHYCHAIN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PhyChain (PHYCHAIN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PHYCHAIN w 2030 roku? Cena 1 PhyChain (PHYCHAIN) wynosi dziś $2.228 . Według powyższego modułu prognoz PHYCHAIN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PHYCHAIN na 2040 rok? PhyChain (PHYCHAIN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PHYCHAIN do 2040 roku. Zarejestruj się teraz