Aktualna cena PhyChain to 2.252 USD. Śledź aktualizacje cen PHYCHAIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHYCHAIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PHYCHAIN

Informacje o cenie PHYCHAIN

Czym jest PHYCHAIN

Biała księga PHYCHAIN

Oficjalna strona internetowa PHYCHAIN

Tokenomika PHYCHAIN

Prognoza cen PHYCHAIN

Historia PHYCHAIN

Przewodnik zakupowy PHYCHAIN

Przelicznik PHYCHAIN-fiat

PHYCHAIN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PhyChain

Cena PhyChain(PHYCHAIN)

Aktualna cena 1 PHYCHAIN do USD:

+2.36%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:43 (UTC+8)

Informacje o cenie PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.31%

+2.36%

-14.05%

-14.05%

Aktualna cena PhyChain (PHYCHAIN) wynosi $ 2.252. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHYCHAIN wahał się między $ 2.145 a $ 2.294, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHYCHAIN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHYCHAIN zmieniły się o +0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +2.36% w ciągu 24 godzin i o -14.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PhyChain (PHYCHAIN)

$ 72.43K
$ 72.43K$ 72.43K

$ 4.50B
$ 4.50B$ 4.50B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa PhyChain wynosi --, przy $ 72.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHYCHAIN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.50B.

Historia ceny PhyChain (PHYCHAIN) – USD

Śledź zmiany ceny PhyChain dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.05192+2.36%
30 Dni$ -0.619-21.57%
60 dni$ +0.906+67.31%
90 dni$ +0.696+44.73%
Dzisiejsza zmiana ceny PhyChain

DziśPHYCHAIN odnotował zmianę $ +0.05192 (+2.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PhyChain

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.619 (-21.57%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PhyChain

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PHYCHAIN o $ +0.906(+67.31%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PhyChain

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.696 (+44.73%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PhyChain (PHYCHAIN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PhyChain.

Co to jest PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PhyChain. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PHYCHAIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PhyChain na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PhyChain będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PhyChain (w USD)

Jaka będzie wartość PhyChain (PHYCHAIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PhyChain (PHYCHAIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PhyChain.

Sprawdź teraz prognozę ceny PhyChain!

Tokenomika PhyChain (PHYCHAIN)

Zrozumienie tokenomiki PhyChain (PHYCHAIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PHYCHAINjuż teraz!

Jak kupić PhyChain (PHYCHAIN)

Szukasz jak kupić PhyChain? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PhyChain na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PHYCHAIN na lokalne waluty

1 PhyChain(PHYCHAIN) do VND
59,261.38
1 PhyChain(PHYCHAIN) do AUD
A$3.44556
1 PhyChain(PHYCHAIN) do GBP
1.71152
1 PhyChain(PHYCHAIN) do EUR
1.93672
1 PhyChain(PHYCHAIN) do USD
$2.252
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MYR
RM9.41336
1 PhyChain(PHYCHAIN) do TRY
94.8092
1 PhyChain(PHYCHAIN) do JPY
¥344.556
1 PhyChain(PHYCHAIN) do ARS
ARS$3,268.48524
1 PhyChain(PHYCHAIN) do RUB
183.17768
1 PhyChain(PHYCHAIN) do INR
199.57224
1 PhyChain(PHYCHAIN) do IDR
Rp37,533.31832
1 PhyChain(PHYCHAIN) do PHP
132.48516
1 PhyChain(PHYCHAIN) do EGP
￡E.106.76732
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BRL
R$12.07072
1 PhyChain(PHYCHAIN) do CAD
C$3.17532
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BDT
274.42872
1 PhyChain(PHYCHAIN) do NGN
3,249.636
1 PhyChain(PHYCHAIN) do COP
$8,661.5298
1 PhyChain(PHYCHAIN) do ZAR
R.39.20732
1 PhyChain(PHYCHAIN) do UAH
94.71912
1 PhyChain(PHYCHAIN) do TZS
T.Sh.5,533.164
1 PhyChain(PHYCHAIN) do VES
Bs502.196
1 PhyChain(PHYCHAIN) do CLP
$2,125.888
1 PhyChain(PHYCHAIN) do PKR
Rs636.50528
1 PhyChain(PHYCHAIN) do KZT
1,182.77292
1 PhyChain(PHYCHAIN) do THB
฿73.09992
1 PhyChain(PHYCHAIN) do TWD
NT$69.65436
1 PhyChain(PHYCHAIN) do AED
د.إ8.26484
1 PhyChain(PHYCHAIN) do CHF
Fr1.8016
1 PhyChain(PHYCHAIN) do HKD
HK$17.49804
1 PhyChain(PHYCHAIN) do AMD
֏861.5026
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MAD
.د.م20.96612
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MXN
$41.8872
1 PhyChain(PHYCHAIN) do SAR
ريال8.445
1 PhyChain(PHYCHAIN) do ETB
Br345.27664
1 PhyChain(PHYCHAIN) do KES
KSh291.04848
1 PhyChain(PHYCHAIN) do JOD
د.أ1.596668
1 PhyChain(PHYCHAIN) do PLN
8.30988
1 PhyChain(PHYCHAIN) do RON
лв9.93132
1 PhyChain(PHYCHAIN) do SEK
kr21.5066
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BGN
лв3.8284
1 PhyChain(PHYCHAIN) do HUF
Ft757.21248
1 PhyChain(PHYCHAIN) do CZK
47.69736
1 PhyChain(PHYCHAIN) do KWD
د.ك0.691364
1 PhyChain(PHYCHAIN) do ILS
7.319
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BOB
Bs15.5388
1 PhyChain(PHYCHAIN) do AZN
3.8284
1 PhyChain(PHYCHAIN) do TJS
SM20.831
1 PhyChain(PHYCHAIN) do GEL
6.10292
1 PhyChain(PHYCHAIN) do AOA
Kz2,062.269
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BHD
.د.ب0.846752
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BMD
$2.252
1 PhyChain(PHYCHAIN) do DKK
kr14.59296
1 PhyChain(PHYCHAIN) do HNL
L59.36272
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MUR
103.63704
1 PhyChain(PHYCHAIN) do NAD
$39.1848
1 PhyChain(PHYCHAIN) do NOK
kr22.9704
1 PhyChain(PHYCHAIN) do NZD
$3.96352
1 PhyChain(PHYCHAIN) do PAB
B/.2.252
1 PhyChain(PHYCHAIN) do PGK
K9.571
1 PhyChain(PHYCHAIN) do QAR
ر.ق8.19728
1 PhyChain(PHYCHAIN) do RSD
дин.229.41124
1 PhyChain(PHYCHAIN) do UZS
soʻm26,809.51952
1 PhyChain(PHYCHAIN) do ALL
L189.25808
1 PhyChain(PHYCHAIN) do ANG
ƒ4.03108
1 PhyChain(PHYCHAIN) do AWG
ƒ4.0536
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BBD
$4.504
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BAM
KM3.8284
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BIF
Fr6,641.148
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BND
$2.9276
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BSD
$2.252
1 PhyChain(PHYCHAIN) do JMD
$362.4594
1 PhyChain(PHYCHAIN) do KHR
9,044.16712
1 PhyChain(PHYCHAIN) do KMF
Fr959.352
1 PhyChain(PHYCHAIN) do LAK
48,956.52076
1 PhyChain(PHYCHAIN) do LKR
රු685.93668
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MDL
L38.3966
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MGA
Ar10,144.134
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MOP
P18.016
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MVR
34.6808
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MWK
MK3,909.71972
1 PhyChain(PHYCHAIN) do MZN
MT144.0154
1 PhyChain(PHYCHAIN) do NPR
रु319.64888
1 PhyChain(PHYCHAIN) do PYG
15,971.184
1 PhyChain(PHYCHAIN) do RWF
Fr3,272.156
1 PhyChain(PHYCHAIN) do SBD
$18.51144
1 PhyChain(PHYCHAIN) do SCR
30.87492
1 PhyChain(PHYCHAIN) do SRD
$86.8146
1 PhyChain(PHYCHAIN) do SVC
$19.68248
1 PhyChain(PHYCHAIN) do SZL
L39.31992
1 PhyChain(PHYCHAIN) do TMT
m7.882
1 PhyChain(PHYCHAIN) do TND
د.ت6.672676
1 PhyChain(PHYCHAIN) do TTD
$15.24604
1 PhyChain(PHYCHAIN) do UGX
Sh7,872.992
1 PhyChain(PHYCHAIN) do XAF
Fr1,283.64
1 PhyChain(PHYCHAIN) do XCD
$6.0804
1 PhyChain(PHYCHAIN) do XOF
Fr1,283.64
1 PhyChain(PHYCHAIN) do XPF
Fr231.956
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BWP
P30.37948
1 PhyChain(PHYCHAIN) do BZD
$4.52652
1 PhyChain(PHYCHAIN) do CVE
$216.43972
1 PhyChain(PHYCHAIN) do DJF
Fr398.604
1 PhyChain(PHYCHAIN) do DOP
$144.53336
1 PhyChain(PHYCHAIN) do DZD
د.ج294.8994
1 PhyChain(PHYCHAIN) do FJD
$5.13456
1 PhyChain(PHYCHAIN) do GNF
Fr19,581.14
1 PhyChain(PHYCHAIN) do GTQ
Q17.25032
1 PhyChain(PHYCHAIN) do GYD
$471.02832
1 PhyChain(PHYCHAIN) do ISK
kr286.004

Zasoby PhyChain

Aby lepiej zrozumieć PhyChain, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa PhyChain
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PhyChain

Jaka jest dziś wartość PhyChain (PHYCHAIN)?
Aktualna cena PHYCHAIN w USD wynosi 2.252USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PHYCHAIN do USD?
Aktualna cena PHYCHAIN w USD wynosi $ 2.252. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PhyChain?
Kapitalizacja rynkowa dla PHYCHAIN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PHYCHAIN w obiegu?
W obiegu PHYCHAIN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PHYCHAIN?
PHYCHAIN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PHYCHAIN?
PHYCHAIN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu PHYCHAIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PHYCHAIN wynosi $ 72.43K USD.
Czy w tym roku PHYCHAIN pójdzie wyżej?
PHYCHAIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PHYCHAIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe PhyChain (PHYCHAIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator PHYCHAIN do USD

Kwota

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.252 USD

Handluj PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$2.252
$2.252$2.252
+2.31%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

