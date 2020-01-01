Tokenomika Perpetual Protocol (PERP) Odkryj kluczowe informacje o Perpetual Protocol (PERP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Oficjalna strona internetowa: https://perp.com
Block Explorer: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn

Tokenomika i analiza cenowa Perpetual Protocol (PERP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Perpetual Protocol (PERP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.93M $ 18.93M $ 18.93M Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.02M $ 43.02M $ 43.02M Historyczne maksimum: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Historyczne minimum: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Aktualna cena: $ 0.2868 $ 0.2868 $ 0.2868 Dowiedz się więcej o cenie Perpetual Protocol (PERP)

Tokenomika Perpetual Protocol (PERP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Perpetual Protocol (PERP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PERP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PERP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPERP tokenomikę, poznaj cenę tokena PERPna żywo!

Historia ceny Perpetual Protocol (PERP) Analiza historii ceny PERP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PERP już teraz!

Prognoza ceny PERP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PERP? Nasza strona z prognozami cen PERP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PERP już teraz!

