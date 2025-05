PERP

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

NazwaPERP

PozycjaNo.924

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)13.02%

Podaż w obiegu66,002,156.95

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż150,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum24.84327338,2021-08-30

Najniższa cena0.16472737216386243,2025-04-14

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

