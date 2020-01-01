Tokenomika PEP (PEP) Odkryj kluczowe informacje o PEP (PEP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PEP (PEP) Pepecoin is the world's first fully decentralized and secure blockchain for Pepe. Pepecoin is the world's first fully decentralized and secure blockchain for Pepe. Oficjalna strona internetowa: https://pepecoin.org Biała księga: https://github.com/pepecoinppc/pepecoin/blob/master/README.md Block Explorer: https://pepeblocks.com/ Kup PEP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PEP (PEP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PEP (PEP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.56M $ 32.56M $ 32.56M Całkowita podaż: $ 99.64B $ 99.64B $ 99.64B Podaż w obiegu: $ 99.64B $ 99.64B $ 99.64B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.56M $ 32.56M $ 32.56M Historyczne maksimum: $ 0.00088 $ 0.00088 $ 0.00088 Historyczne minimum: $ 0.000002568943133322 $ 0.000002568943133322 $ 0.000002568943133322 Aktualna cena: $ 0.0003268 $ 0.0003268 $ 0.0003268 Dowiedz się więcej o cenie PEP (PEP)

Tokenomika PEP (PEP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PEP (PEP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEP tokenomikę, poznaj cenę tokena PEPna żywo!

Historia ceny PEP (PEP) Analiza historii ceny PEP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEP już teraz!

Prognoza ceny PEP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEP? Nasza strona z prognozami cen PEP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEP już teraz!

