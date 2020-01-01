Tokenomika Sleepless AI (AI) Odkryj kluczowe informacje o Sleepless AI (AI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sleepless AI (AI) Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Oficjalna strona internetowa: https://www.sleeplessailab.com Biała księga: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2 Kup AI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sleepless AI (AI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sleepless AI (AI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.27M $ 48.27M $ 48.27M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 400.25M $ 400.25M $ 400.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 120.60M $ 120.60M $ 120.60M Historyczne maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Historyczne minimum: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 Aktualna cena: $ 0.1206 $ 0.1206 $ 0.1206 Dowiedz się więcej o cenie Sleepless AI (AI)

Tokenomika Sleepless AI (AI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sleepless AI (AI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAI tokenomikę, poznaj cenę tokena AIna żywo!

Jak kupić AI Chcesz dodać Sleepless AI (AI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AI na MEXC już teraz!

Historia ceny Sleepless AI (AI) Analiza historii ceny AI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AI już teraz!

Prognoza ceny AI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AI? Nasza strona z prognozami cen AI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AI już teraz!

