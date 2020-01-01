Tokenomika CORN (CORN) Odkryj kluczowe informacje o CORN (CORN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CORN (CORN) Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development. Oficjalna strona internetowa: https://usecorn.com/ Block Explorer: https://cornscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa CORN (CORN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CORN (CORN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.59M $ 44.59M $ 44.59M Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 178.37M $ 178.37M $ 178.37M Historyczne maksimum: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 Historyczne minimum: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 Aktualna cena: $ 0.08494 $ 0.08494 $ 0.08494 Dowiedz się więcej o cenie CORN (CORN)

Tokenomika CORN (CORN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CORN (CORN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CORN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CORN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCORN tokenomikę, poznaj cenę tokena CORNna żywo!

Jak kupić CORN Chcesz dodać CORN (CORN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CORN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CORN na MEXC już teraz!

Historia ceny CORN (CORN) Analiza historii ceny CORN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CORN już teraz!

Prognoza ceny CORN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CORN? Nasza strona z prognozami cen CORN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CORN już teraz!

