Informacje o OmiseGo (OMG) OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Oficjalna strona internetowa: https://omg.network/ Biała księga: https://docs.omg.network/ Block Explorer: https://omg.eco/blockexplorer

Tokenomika i analiza cenowa OmiseGo (OMG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OmiseGo (OMG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Całkowita podaż: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M Podaż w obiegu: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.81M $ 22.81M $ 22.81M Historyczne maksimum: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 Historyczne minimum: $ 0.15928144462232055 $ 0.15928144462232055 $ 0.15928144462232055 Aktualna cena: $ 0.16264 $ 0.16264 $ 0.16264 Dowiedz się więcej o cenie OmiseGo (OMG)

Tokenomika OmiseGo (OMG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OmiseGo (OMG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OMG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OMG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOMG tokenomikę, poznaj cenę tokena OMGna żywo!

Jak kupić OMG Chcesz dodać OmiseGo (OMG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OMG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OMG na MEXC już teraz!

Historia ceny OmiseGo (OMG) Analiza historii ceny OMG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OMG już teraz!

Prognoza ceny OMG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OMG? Nasza strona z prognozami cen OMG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OMG już teraz!

