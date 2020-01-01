Tokenomika Numerico (NWC) Odkryj kluczowe informacje o Numerico (NWC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Numerico (NWC) Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Oficjalna strona internetowa: https://numerico.ai/ Biała księga: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2

Tokenomika i analiza cenowa Numerico (NWC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Numerico (NWC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Całkowita podaż: $ 270.05M $ 270.05M $ 270.05M Podaż w obiegu: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Historyczne maksimum: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Historyczne minimum: $ 0.009872830438325113 $ 0.009872830438325113 $ 0.009872830438325113 Aktualna cena: $ 0.01452 $ 0.01452 $ 0.01452 Dowiedz się więcej o cenie Numerico (NWC)

Tokenomika Numerico (NWC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Numerico (NWC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NWC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NWC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNWC tokenomikę, poznaj cenę tokena NWCna żywo!

Jak kupić NWC Chcesz dodać Numerico (NWC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NWC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NWC na MEXC już teraz!

Historia ceny Numerico (NWC) Analiza historii ceny NWC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NWC już teraz!

Prognoza ceny NWC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NWC? Nasza strona z prognozami cen NWC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NWC już teraz!

