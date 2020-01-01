Tokenomika Radix (XRD) Odkryj kluczowe informacje o Radix (XRD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Oficjalna strona internetowa: https://www.radixdlt.com/
Biała księga: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi
Block Explorer: https://dashboard.radixdlt.com/

Tokenomika i analiza cenowa Radix (XRD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Radix (XRD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.12M $ 47.12M $ 47.12M Całkowita podaż: $ 13.25B $ 13.25B $ 13.25B Podaż w obiegu: $ 11.85B $ 11.85B $ 11.85B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.69M $ 52.69M $ 52.69M Historyczne maksimum: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Historyczne minimum: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Aktualna cena: $ 0.003977 $ 0.003977 $ 0.003977 Dowiedz się więcej o cenie Radix (XRD)

Tokenomika Radix (XRD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Radix (XRD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XRD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XRD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXRD tokenomikę, poznaj cenę tokena XRDna żywo!

Historia ceny Radix (XRD) Analiza historii ceny XRD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XRD już teraz!

Prognoza ceny XRD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XRD? Nasza strona z prognozami cen XRD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XRD już teraz!

