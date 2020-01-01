Tokenomika NODE (NODE) Odkryj kluczowe informacje o NODE (NODE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NODE (NODE) NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. Oficjalna strona internetowa: https://nodeops.network/ Biała księga: https://docs.nodeops.network/Learn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1 Kup NODE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NODE (NODE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NODE (NODE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Całkowita podaż: $ 658.47M $ 658.47M $ 658.47M Podaż w obiegu: $ 133.39M $ 133.39M $ 133.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.72M $ 59.72M $ 59.72M Historyczne maksimum: $ 0.42601 $ 0.42601 $ 0.42601 Historyczne minimum: $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 Aktualna cena: $ 0.05972 $ 0.05972 $ 0.05972 Dowiedz się więcej o cenie NODE (NODE)

Tokenomika NODE (NODE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NODE (NODE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NODE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NODE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNODE tokenomikę, poznaj cenę tokena NODEna żywo!

Jak kupić NODE Chcesz dodać NODE (NODE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NODE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NODE na MEXC już teraz!

Historia ceny NODE (NODE) Analiza historii ceny NODE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NODE już teraz!

Prognoza ceny NODE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NODE? Nasza strona z prognozami cen NODE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NODE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!