Tokenomika Numeraire (NMR) Odkryj kluczowe informacje o Numeraire (NMR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Numeraire (NMR) Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Oficjalna strona internetowa: https://numer.ai/ Biała księga: https://numer.ai/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 Kup NMR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Numeraire (NMR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Numeraire (NMR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 117.91M $ 117.91M $ 117.91M Całkowita podaż: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Podaż w obiegu: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.60M $ 170.60M $ 170.60M Historyczne maksimum: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 Historyczne minimum: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 Aktualna cena: $ 15.509 $ 15.509 $ 15.509 Dowiedz się więcej o cenie Numeraire (NMR)

Tokenomika Numeraire (NMR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Numeraire (NMR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NMR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NMR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNMR tokenomikę, poznaj cenę tokena NMRna żywo!

Jak kupić NMR Chcesz dodać Numeraire (NMR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NMR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NMR na MEXC już teraz!

Historia ceny Numeraire (NMR) Analiza historii ceny NMR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NMR już teraz!

Prognoza ceny NMR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NMR? Nasza strona z prognozami cen NMR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NMR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!